Treino de mergulho no cais do Caniçal

A Equipa de Mergulho dos Bombeiros Voluntários Madeirenses realizou no passado domingo um treino mensal no cais da Praia Pedra D’eira, no Caniçal.

Os elementos treinaram técnicas de busca e recuperação de corpo com utilização de maca cesto, com recurso a balões de elevação. Como condicionante, enfrentaram um cenário com chuva e com correntes fortes, tanto à superfície como em profundidade.