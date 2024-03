AFARAM celebra 20.º aniversário com jantar a 5 de Abril

Será no Restaurante do Forte, no dia 5 de Abril, que a Associação de Familiares e Amigos do Doente Mental da Região Autónoma da Madeira (AFARAM) vai celebrar o seu 20.º aniversário. Trata-se de um evento para as famílias, mas também para a comunidade em geral, com um custo de 50 "doações".

"Ao longo das duas últimas décadas, a AFARAM tem desempenhado um papel crucial na promoção da saúde mental e na reabilitação psicossocial, oferecendo apoio vital não só aos indivíduos afectados, mas também às suas famílias e comunidade envolvente", refere nota à imprensa. Nesse sentido, pretende não só celebrar esta data, mas também as conquistas e os desafios superados ao longo destes vinte anos de dedicação.

"Será um momento de partilha e reconhecimento do trabalho desenvolvido e fortalecimento dos laços que unem a comunidade em torno da causa da saúde mental", indica.

As confirmações são até dia 29 de Março de 2024 para o número 914 932 815 ou para o e-mail: [email protected]