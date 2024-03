Banda Municipal do Funchal promove masterclass de canto coral em Abril

Nos dias 8, 15 e 29 de abril, a Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses irá promover uma Masterclass de Canto Coral, com o formador Nélio Martins. Esta formação é aberta a todos aqueles que tenham interesse em desenvolver competências nesta área. O custo de inscrição é de 10,00€ CONTEÚDOS Relaxamento e Postura Técnica respiratória Técnica vocal Afinação Sentido harmónico Sentido rítmico Timbre Dinâmica Estética musical OBJETIVOS Adquirir um correto padrão respiratório abdomino-diafragmático Desenvolver a capacidade auditiva e de afinação Desenvolver o sentido harmónico Desenvolver o apuramento tímbrico para uma qualidade sonora coletiva Adquirir um correto pensamento estético e artístico Obter uma realização pessoal e artística Contribuir para o desenvolvimento socio-afetivo Desenvolver bons hábitos de saúde vocal FORMADOR Nélio Duarte Gouveia Martins Professor de Classe de Conjunto de Coro do CEPAM Diretor Artístico do Grupo Coral de Machico Diretor Artístico do Coro Infantil de Machico