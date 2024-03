Rei Mohammed VI de Marrocos felicita Putin pela vitória eleitoral na Rússia

O rei Mohammed VI de Marrocos felicitou hoje o presidente russo Vladimir Putin pela sua vitória nas eleições presidenciais realizadas no domingo e que lhe permitem continuar no Kremlin até 2030.

De acordo com a agência de notícias marroquina MAP, o monarca manifestou a Putin "as suas calorosas felicitações pela renovação da confiança do povo nele" e desejou-lhe "todo o sucesso nos seus esforços para conduzir a Federação Russa para um maior progresso e prosperidade".

Mohammed VI expressou ainda a sua "firme determinação" em trabalhar com Putin para "o fortalecimento dos distintos laços de amizade que unem os dois países, baseados na estima mútua, na cooperação frutuosa e na vontade comum de consolidar a parceria estratégica" entre os dois países, acrescentou a mesma fonte.

Grande parte da comunidade internacional, como os Estados Unidos, a União Europeia e o Canadá recusou-se a felicitar Putin e não reconheceu a legitimidade das eleições, às quais o Presidente russo concorreu sem uma verdadeira oposição.

Putin foi reeleito para um quinto mandato com 87,28% dos votos, anunciou ontem a Comissão Eleitoral Central (CEC) da Rússia no encerramento do escrutínio.