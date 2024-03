Câmara Municipal do Funchal deu boas-vindas a 61 novos funcionários

61 funcionários da Câmara Municipal do Funchal, que iniciaram funções em Novembro passado, foram hoje recebidos no Salão Nobre da autarquia. Esta sessão foi presidida por Cristina Pedra, presidente da autarquia, que foi acompanhada pela vereação executiva, bem como por dirigentes de diversas áreas.

Na ocasião, a presidente salientou a importância do trabalho em equipa, dedicação profissional, mas também correcção no trato com os munícipes, já que, afirmou, é para eles que os serviços da autarquia trabalham, apontando ainda que os trabalhadores da CMF são o rosto da vereação.

Além disso, Cristina Pedra afirmou que a aposta tem passado pelo reforço dos recursos humanos da autarquia de modo a optimizar os serviços municipais e melhor servir os munícipes.

Os 61 novos funcionários estão a desempenhar as funções de asfaltador, canalizador, cantoneiro, consultor jurídico, jardineiro, pedreiro, serralheiro e técnico superior de medicina e estão a trabalhar nas áreas de saneamento básico, espaços verdes, juventude, mobilidade e trânsito, obras púbicas e infraestruturas, resíduos, salubridade e urbanismo.