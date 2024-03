1 - No último domingo o socialismo voltou a ser derrotado na Região Autónoma da Madeira.

A coligação “Madeira Primeiro” conseguiu mais uma vitória para a Autonomia: em todos os atos eleitorais decorridos na nossa Região, o partido da AUTONOMIA saiu sempre vitorioso - facto único ocorrido no Portugal democrático saído da revolução dos cravos.

Na condição de cabeça de lista da coligação, e apesar dos constrangimentos que paralelamente acompanharam os períodos de pré-campanha e de campanha eleitoral, reconheço, com regozijo, que os madeirenses e porto-santenses, numa clara lição de maturidade democrática autonómica, conforme comprova a sua maior afluência de sempre a um ato eleitoral, foram claros em recusar o socialismo: a direita democrática “Madeira Primeiro” venceu em 10 dos 11 concelhos, triunfou em 48 das 54 freguesias, e reforçou, face às Eleições Legislativas Nacionais de 2022, o número de votos em 10 dos 11 concelhos da Região. Apesar da mais baixa percentagem de sempre, que não ignoro nem subvalorizo, mantivemos os três mandatos.

Por isso, a todos os 52 992 madeirenses e porto-santenses que depositaram o seu voto de confiança na coligação “Madeira Primeiro”: Muito Obrigado!

A todos os militantes do PSD/M que trabalharam e nos acompanharam nesta jornada, o meu reconhecimento público. A vitória é de TODOS.

A partir de agora, os 250 744 madeirenses e porto-santenses sabem que podem contar comigo, com a Paula Margarido e com o Paulo Neves para assumirmos os compromissos que nos propusemos: pugnar na Assembleia da República por + Autonomia, + Cidadania, + Investimento e + e melhor Mobilidade para a Madeira e para o Porto Santo.

Felizmente no Continente, juntando a eleição dos nossos 3 deputados do PSD-M, a Aliança Democrática também venceu. Luís Montenegro, líder do PSD, será o novo Primeiro-Ministro de Portugal.

Estou convencido que, depois de oito anos de socialismo que deixou Portugal num marasmo sem precedentes, um Governo da AD, liderado por Luís Montenegro, será capaz de recuperar a estabilidade e a responsabilidade que a nossa Nação com quase 900 anos exige: assegurar um Governo estável e responsável, capaz de recuperar a confiança dos investidores nacionais e internacionais, promovendo o crescimento económico, a justiça social e a igualdade de oportunidades para Todos.

2 - Deixo a presidência da Câmara Municipal de Câmara de Lobos com sentido de dever e de missão cumpridos.

O trabalho desenvolvido ao longo dos últimos dez anos está, modéstia à parte, à vista de Todos. Foram os munícipes de Câmara de Lobos que realizaram a Obra. Eu e a equipa que me acompanhou, nos últimos dez anos, fomos apenas os executores da vontade popular. Na hora da saída, gostaria de sublinhar alguns pontos que marcaram estes dez anos: forte investimento público nas acessibilidades; redução da dívida; boa taxa de comparticipação comunitária em vários projetos; melhoria dos resultados nos indicadores de desempenho educacional; aumento expressivo do número de alunos inscritos no ensino superior; acesso a serviços de saúde com melhor qualidade; melhoria da mobilidade urbana; incremento do apoio à população em situação de vulnerabilidade social; acréscimo no investimento em medidas de proteção do meio ambiente; implementação de políticas públicas de sustentabilidade ambiental; aumento da atratividade do concelho para efeitos de investimentos e criação de novas oportunidades de trabalho; aumento do apoio ao empreendedorismo; redução do índice de desemprego; esbatimento da pobreza e das desigualdades sociais; reforço dos programas sociais para fazer face às necessidades da população mais vulnerável; promoção da inclusão social e da igualdade de oportunidades; reforço do investimento em infraestruturas culturais e na promoção de atividades culturais; democratização do acesso à cultura e ao lazer; fortalecimento dos conselhos municipais como espaços de participação social e civil; alargamento do investimento em novas tecnologias e na modernização da gestão pública. Por fim, na hora da saída, está neste momento a decorrer um procedimento para aquisição de 145 frações habitacionais, financiadas no âmbito do PRR, que colmatará muitas das nossas carências habitacionais.

Deixo, neste espaço, o meu reconhecimento público a todos aqueles que me acompanharam nesta caminhada, principalmente aos meus executivos e aos funcionários da Câmara Municipal, pelo desempenho extraordinário, pela dedicação notável, pela iniciativa louvável e pela disponibilidade permanente. Uma referência amiga para o atual presidente da CMCL, Leonel Silva com a certeza que Câmara de Lobos continuará a crescer.

Será um gosto continuar a escrever futuramente neste espaço de livre opinião democrática do Diário de Notícias - Madeira, se calhar com um novo título “Lá e Cá!”, pois é certo que estarei “Lá”, na AR, a servir os nossos legítimos interesses autonómicos, mas sempre com o pensamento e coração “Cá”, na Nossa Madeira.