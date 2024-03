Jorge Jardim Fernandes homenageado justifica obra com a “sorte” dos fundos europeus

Jorge Jardim Fernandes acaba de ser homenageado pela Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, durante a sessão comemorativa do Dia Regional do Engenheiro, no Centro Cultural John Dos Passos, na Ponta do Sol. A distinção foi entregue pelo bastonário da Ordem dos Engenheiros e por Miguel Branco, presidente da Região Madeira da OE.

Emocionado e profundamente agradecido pela distinção, o ex-governante justificou parte do sucesso do seu percurso, enquanto responsável pela tutela das obras públicas, com o factor sorte, nomeadamente os fundos europeus que possibilitaram a realização de várias obras.

De forma discreta e humilde, salientou que os resultados se deveram a uma “equipa fantástica de técnicos superiores e arquitetos” que com ele colaboraram.

A ocasião foi marcada por vários testemunhos de colegas, colaboradores e amigos, durante um vídeo onde se destacaram as qualidades pessoais e técnicas, bem como enquanto decisor político.

Armando Alberto Simões Ribeiro, presidente do Conselho Directivo da RM da Ordem dos Engenheiros, nos mandatos de 2007-2010 e 2010-2013, subiu igualmente ao palco do Centro Cultural John Dos Passos, para recordar desafios e conquistas, designadamente a aquisição da nova sede, bem como a promoção da inscrição de novos membros e de mais jovens para cursos de engenharia.

O antigo responsável pela OE na Madeira recordou ainda o ano traumático de 2010 e de como a engenharia fez parte da solução na reconstrução e na prevenção de novos eventos, salientando o reforço da profissão com o surgimento de novas áreas na engenharia.

Sobre o homenageado

O engenheiro Jorge Jardim Fernandes, figura emblemática no panorama das modernas infraestruturas da Madeira, deixa um legado indelével de dedicação e trabalho incansável ao longo de sua ilustre carreira.

Nascido no Seixal, concelho do Porto Moniz, em 1951, Jorge Fernandes testemunhou aos 12 anos a chegada de uma comitiva de engenheiros que visitavam a ilha no contexto do Congresso Mundial de Estradas. Esse evento pode ter sido o catalisador para sua escolha pela engenharia como vocação.

Graduado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico (Lisboa) em 1968, Jorge Fernandes iniciou a sua jornada profissional no setor privado, antes de ingressar na Administração Pública no início de 1973. Na década seguinte, desempenhou um papel crucial na gestão e execução de obras rodoviárias regionais, deixando a sua marca na expansão e manutenção da rede viária.

Nos anos seguintes, Jorge Fernandes assumiu responsabilidades mais amplas, integrando o Governo Regional por quatro mandatos consecutivos. Além de supervisionar as infraestruturas rodoviárias, ele tutelou a habitação, o urbanismo, o meio ambiente, água, resíduos sólidos urbanos, edifícios públicos, construções escolares, hidráulica torrencial e apoio técnico às autarquias.

Sob a sua liderança, a adesão de Portugal à União Europeia em 1986 permitiu a obtenção de recursos financeiros essenciais para o desenvolvimento da ilha. Isso possibilitou a realização de projetos ambiciosos, como a construção da via rápida entre a Ribeira Brava e o aeroporto, bem como túneis vitais, como os do Norte e o da Serra d'Água.

Destaque também para seu papel na implementação do projeto 'Fins Múltiplos dos Socorridos', que agregou valor à região através da irrigação, abastecimento de água e geração de energia hídrica.

Além disso, Jorge Fernandes supervisionou a construção e renovação de várias escolas básicas e secundárias, além de diversos centros de saúde e outros edifícios públicos, incluindo a sede da Secretaria do Equipamento Social e o edifício da Assembleia Legislativa da Madeira.

A sua influência estendeu-se além das infraestruturas, fornecendo orientação crucial em questões governamentais, especialmente no âmbito das infraestruturas não tuteladas, como portos e aeroportos.

O legado de Jorge Jardim Fernandes é um testemunho do poder transformador da engenharia civil e do compromisso incansável com o progresso e o bem-estar da Madeira. A sua humildade e trabalho árduo conquistaram o respeito e a gratidão de todos os madeirenses e colegas engenheiros. A homenagem da Ordem dos Engenheiros é um reconhecimento justo de sua contribuição inestimável para o desenvolvimento das ilhas da Madeira e Porto Santo.