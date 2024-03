Albuquerque rejeita problemas na preparação das 'directas' do PSD-M de amanhã

Miguel Albuquerque rejeita terem existido problemas na preparação das eleições directas do PSD-Madeira que acontecem amanhã.

Nos argumentos apontados pelo líder demissionário e candidato, que tem Manuel António Correia como adversário, entra a aprovação prévia do regulamento para o pagamento das quotas pelos militantes, que "visou conferir transparência ao acto eleitoral".

Conforme referiu, à margem da visita à obra do Hospital Central e Universitário da Madeira, a opção adoptada, que pelo pagamento por cada militante da sua quota através de conta bancária, evita "o condicionamento do voto" e o "pagamento massivo de quotas", no que descreveu como "caciquismos". O sistema permite, em resume, notou, "evitar a manipulação e a influência de caciquismo na votação".

Albuquerque diz-se confiante na vitória, salientando que a campanha tem demonstrado que o PSD "continua a ser um partido com sedes cheias e os militantes activos, isso é que é decisivo", rematou.