Trio de tenistas madeirenses disputa prova internacional nos Açores

Afonso Faria Paulino, Francisca Marote e Madalena Fernandes são os três tenistas madeirense que se preparam para participar no 29º Azores/Lawn Tennis Club Tournament, um torneio de cariz internacional no escalão Sub-14, que começa hoje.

De acordo com nota da Associação de Ténis da Madeira, Afonso Paulino, atleta do Roberto Costa TC, irá entrar em campo a partir das 18 horas de hoje contra o iraniano Alireza Moghaddasisibaki. O madeirense é Campeão Regional de Sub -14 e Sub -16, já conta, também, com uma ida à final de um torneio de categoria A da Federação Portuguesa de Ténis.

Já na prova feminina, as tenistas do Roberto Costa TC, Francisca Marote e Madalena Fernandes, também fazem a sua estreia hoje. Francisca, 17ª do Ranking e actual campeã regional deste escalão, estreia-se frente a Isabel Arabarco, tenista argentina. Já Madalena Fernandes, décima oitava da hierarquia nacional, terá pela frente a ucraniana Mariia Protsenko.

Na variante de pares, Afonso Paulino junta forças ao português Vicente dos Santos e vão defrontar os primeiros cabeças-de-série da prova, os checos Kristian Simek e Marek Smejcky. Francisca e Madalena formam um par 100% madeirense e defrontam as segundas pré-favoritas, a espanhola Ailish Fernandez e a polaca Antonina Snochowska.