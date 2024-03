Summer Opening recebe prémio Excelência nos Iberian Festival Awards

Os festivais portugueses Summer Opening, Med, Azores Burning Summer, Neopop e A Casa estão entre os vencedores dos Iberian Festival Awards (Prémios dos Festivais Ibéricos), cuja 8.ª cerimónia aconteceu hoje em Granada, Espanha.

Os nomeados foram distribuídos por 24 categorias, às quais se juntaram dois prémios Excelência, um para uma entidade e outro para uma personalidade, e o prémio Inatel.

Os vencedores de algumas categorias foram divulgados nas contas dos prémios nas redes sociais.

O prémio Excelência para uma entidade foi atribuído à organização do festival Summer Opening, que acontece em julho no Funchal, na ilha da Madeira.

Já o prémio Inatel distinguiu o guitarrista português João Morais, que assina O Gajo.

O festival Med, que acontece anualmente em junho em Loulé, no Algarve, venceu na categoria de Melhor Promoção Turística.

Já o Azores Burning Summer, que acontece em agosto na ilha de São Miguel, nos Açores, recebeu o prémio de Contribuição para a Sustentabilidade.

A atuação da DJ e produtora belga Charlotte de Witte, em agosto do ano passado no Neop, em Viana do Castelo, valeu àquele festival minhoto o prémio de Melhor Atuação ao Vivo de Eletrónica.

O festival A Porta, em Leiria, venceu a nova categoria de Melhor Cobertura Vídeo, que esteve a cargo do Casota Collective.

Em algumas categorias os vencedores foram escolhidos por um júri e, noutras, pelo público, como aconteceu nas categorias de Melhor Grande Festival, Melhor Festival de Médio Formato, Melhor Festival de Pequeno Formato, Melhor Novo Festival e Melhor Festival 'Indoor' (em recinto coberto).

Em cada categoria foi sempre escolhido também um vencedor nacional. Se o vencedor principal fosse um festival espanhol, era escolhido também um vencedor português, e vice-versa. O que faz com que haja vários outros festivais portugueses premiados.

Por exemplo, na categoria de Melhor Festival de Pequeno Formato o vencedor foi o espanhol Ribeira Sacra, e o vencedor nacional o Cistermúsica, que acontece em Alcobaça.