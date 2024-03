Oposição venezuelana denuncia detenção de sete coordenadores partidários

A oposição venezuelana denunciou na terça-feira a detenção de um coordenador do partido Vente Venezuela (VV), liderado pela vencedora das primárias da oposição, Maria Corina Machado, elevando para sete o número de dirigentes detidos nas últimas semanas.

"Alerta: O nosso coordenador de Girardot [município], Joe Villamizar, foi injustamente detido por funcionários do Serviço Bolivariano de Inteligência (Sebin) no estado de Arágua", denunciou o Vente Venezuela na rede social X.

Na mesma rede social, o VV explicou que a detenção ocorreu em 19 de março, que aguardam que seja presente a tribunal e que "estão a negar-lhe o acesso a defesa privada".

"Exigimos respeito pelo devido processo e a sua libertação imediata", sublinhou.

🚨 #Alerta | Joe Villamizar, detenido ayer #18Mar, por funcionarios del Sebin en #Aragua.



Tras 24 horas de su detención no ha sido presentado ante Tribunales y niegan acceso a la defensa privada.



📢 Exigimos el respeto al debido proceso y su libertad inmediata. https://t.co/JtLUTu5h2I — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) March 19, 2024

Segundo o VV, a detenção teve lugar sem uma ordem judicial, desconhecendo-se os crimes de que é acusado.

Nos últimos dias, as autoridades venezuelanas detiveram Whillfer Piña e Renzo Flores, do partido Causa R, uma das organizações que apoia Maria Corina Machado, por alegadamente fazerem parte de uma conspiração para assassinar o Presidente do país, Nicolás Maduro.

Os coordenadores de Vente Venezuela Emill Brandt, Juan Freites, Luís Camacaro e Guillermo López também foram detidos nas últimas semanas.