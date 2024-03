Alargamento da Travessa do Sá, no Jardim da Serra, concluído em Maio

As obras de alargamento da Travessa do Sá, no Jardim da Serra, estão a avançar "a um bom ritmo", constatou o presidente da autarquia de Câmara de Lobos, durante uma visita à empreitada em curso. A conclusão da intervenção está "prevista para Maio deste ano", avançou Leonel Silva.

"A ligação da Via-Expresso ao Jardim da Serra transformou a mobilidade na freguesia e no concelho. Entretanto, intervenções locais como esta, que alargam a Travessa do Sá, também contribuem para melhorar a vida das pessoas que vivem nestas áreas. Isso não só permite um acesso mais fácil de carro às suas casas, mas também possibilita uma resposta mais rápida de ambulâncias em casos de emergência, conecta suas casas à rede de saneamento básico e até valoriza seus imóveis", destacou o autarca.

Durante as interaçõces com os moradores e proprietários que cederam terrenos para a expansão da via, o presidente da Câmara Municipal em exercício agradeceu também o apoio da população local, pois "a maioria dos proprietários entende que eles também beneficiam com a cedência de parte de suas terras, o que tem possibilitado à autarquia realizar várias intervenções semelhantes".

A obra consiste no alargamento do trecho existente para uma largura de 3 metros, com a adição de uma vala de drenagem de águas pluviais de 0,4 metros.

Também serão realizados trabalhos para melhorar a rede de abastecimento de água existente e instalar uma rede de saneamento de águas residuais em todo o trajeto. O projeto inclui a construção de muros de suporte e a manutenção/execução da rede de irrigação dos campos agrícolas, além de garantir acesso às casas afetadas pela expansão da via.

Segundo a autarquia, a obra, que representa um investimento municipal de "cerca de 245 mil euros", permitirá "a circulação de veículos, garantindo condições adequadas para atender às necessidades da comunidade local ao longo dos 330 metros do percurso".