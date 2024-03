ADN apresenta medidas para "combater o envelhecimento da população"

"Para o partido ADN combater o envelhecimento da população é crucial", defendeu hoje a candidata pelo círculo da Madeira à Assembleia da República, Otília Sousa, lembrando que "nos últimos 50 anos, Portugal perdeu mais de um milhão de crianças e jovens, e atinge a segunda posição entre os países com a população mais velha da Europa".

"Aumentar o tempo de licença parental para permitir aos pais que tenham mais tempo para se dedicar aos cuidados e à criação dos seus filhos nos primeiros meses de vida"; "fornecer um serviço de creches gratuitas as famílias" para "economizar significativamente em despesas relacionadas dos cuidado das crianças, aliviando o stress financeiro" ou "reduzir ainda mais o imposto IRS nas famílias com crianças com a retenção na fonte ir aumentado por criança, permitindo que os pais possam ter uma parte significativa dos seus rendimentos tributáveis por cada filho dependente", são algumas das medidas propostas pela Alternativa Democrática Nacional neste campo.

"Ao implementar essas medidas, o ADN julga que podemos criar um ambiente mais favorável para as famílias e encorajar a decisão de ter filhos, garantindo assim um futuro forte e sustentável para nossa sociedade", sustenta a candidata citada em nota de imprensa.