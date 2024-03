João Pedro Mendonça reeleito presidente da Associação dos Médicos de Futebol

O médico madeirense João Pedro Mendonça foi reeleito, ontem, como presidente da Associação dos Médicos e Enfermeiros de Futebol (AMEF), devendo cumprir o mandato do quadriénio 2024/2027. Este profissional é responsável pelo Departamento Médico do Clube Desportivo Nacional, instituição que anunciou o resultado na sua página na Internet.

As eleições para os órgãos sociais da Associação dos Médicos e Enfermeiros de Futebol (AMEF) decorreram ontem, em Lisboa. A lista A, liderada por João Pedro Mendonça, obteve 62,5% dos votos. A lista B, liderada pelo médico do Sporting Nuno Loureiro, registou uma votação de 22,3%. Esta eleição contou com a votação de 87,7% dos sócios. Teve apenas 12,3% de abstenção.

O médico e vice-presidente alvi-negro é dirigente máximo desta associação desde 2009.