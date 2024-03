Associação de Motociclismo da Madeira inaugura sede na Nazaré

A Associação de Motociclismo da Madeira inaugura este sábado, 16 de Março, a sua sede na Rua do Brasil, nº 66, na freguesia de São Martinho, na cidade do Funchal.

A instituição desportiva, fundada a 4 de Dezembro de 1984, é reconhecida pelo Governo Regional como sendo de Utilidade Pública.

Para assinalar a inauguração do espaço, a associação vai promover uma cerimónia com início às 16h30 com uma caravana de motos entre o Porto do Funchal e a sede na Nazaré. Segundo a presidência da instituição, presentes estarão a secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, em representação do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, bem como o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira.

Será um momento significativo para todos nós, pois marca um novo capítulo na história do motociclismo na nossa Região. Quero expressar minha profunda gratidão a todos os envolvidos neste projecto, desde aqueles que contribuíram logisticamente, até aos indivíduos que dedicaram o seu tempo e esforço para tornar este sonho uma realidade. Agradecer, em particular, as associações que nos auxiliaram quando ficamos sem instalações em Novembro passado para exercer a nossa actividade e, em especial, o Governo Regional da Madeira. A nossa nova sede não é apenas um espaço físico, mas um símbolo do compromisso e da paixão que compartilhamos pelo motociclismo. Colin Ferreira, presidente da Associação de Motociclismo da Madeira

A Associação de Motociclismo da Madeira pretende dinamizar acções de formação e de sensibilização à comunidade motard da Região.