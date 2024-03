Obras vão reduzir 40% das perdas de água

Intervenção nas levadas do Norte e das Rabaças vai aumentar disponibilidade hídrica para a agricultura e para a produção de energia eléctrica. Investimento ascende a 10 milhões e será suportado por fundos da ‘bazuca’. Reunião da Comissão de acompanhamento do PRR antecipada para sexta-feira. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 19 de Março.

O maior destaque gráfico da primeira página, neste Dia do Pai, vai para um "Pai de barba rija". Ricardo foi a âncora do lar após a perda da mãe dos seus dois filhos que, hoje, reconhecem que a presença e a união foram chave para a superação.

Na rubrica 'No Rasto de', desta terça-feira, saiba que "Campeã de badminton espera por cirurgia após um AVC".

“Responsabilidade desta crise tem origem no PSD”, afirma José Manuel Rodrigues, que hoje apresenta a sua recandidatura à liderança do CDS, que diz ter sido uma “vítima colateral”.

"Primavera começa tempestuosa" é a notícia que 'fecha' a primeira página de hoje. Mudança de estação traz chuva, trovoada, vento forte e agitação marítima.

