Bombeiro madeirense participa em prova internacional de resistência em Coimbra

Manuel Pereira, dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, volta este ano a marcar presença na ‘Elite Quebra Costas Internacional’, que se realiza no próximo sábado em Coimbra.

Trata-se de uma prova de resistência dirigida a bombeiros profissionais, voluntários, mistos e privativos, que consiste em subir um percurso de 500 metros com o equipamento individual de protecção urbano completo, que pesa cerca de 30 quilos.

Este é o único bombeiro madeirense a participar nesta prova internacional, que vai contar também com a participação de vários bombeiros de Espanha, Brasil, França, Portugal Continental, etc.

Ao todo estão inscritos 500 bombeiros, que enfrentarão a dificuldade de um percurso com cerca de 500 metros de subidas acentuadas, dificultados pelo facto de partirem com 30 quilos adicionais, acrescentados pelo equipamento individual de protecção urbano completo, que é composto por botas urbanas de biqueira de aço, calça e casaco de combate de incêndios, capacete e garrafa de ar comprimido.

Tal como o DIÁRIO noticiou, este é o segundo ano que Manuel Pereira participa neste desafio. No ano passado percorreu 500 metros com desnível positivo de aproximadamente 113 metros e um declive médio de sensivelmente 14,1%, que lhe valeu o 80.º lugar da geral, numa prova que contou com 260 participantes.