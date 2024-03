Madeira entre as regiões com maior diminuição do número de anúncios de arrendamento

A Madeira está entre as regiões do país onde se verifica uma diminuição mais acentuada no número de anúncios de casas para arrendar. Esta comparação é feita com uma comparação entre o início deste ano e o mesmo período de 2023, pelo portal Imovirtual.

Na Madeira a diminuição foi de 28%, sendo que Bragança foi a região com maior diminuição, no total de 38%.

A realidade madeirense contrasta com aquela a que se assiste a nível nacional, onde no início deste ano, face ao período homólogo, o número de anúncios de casas disponíveis para arrendar aumentou de forma significativa (36%). Este aumento sentiu-se na maioria das capitais de distrito do país, com destaque para Lisboa, Leiria e Porto, com subidas de cerca de 59%, 32% e 28%, respectivamente.

De acordo com nota à imprensa, "desde o início do ano que, na capital, o número de anúncios de imóveis para arrendar atingiu os 7.358 anúncios em 1 mês. Em 2023, este número foi menor (4.630 anúncios), contrariamente ao verificado no mesmo período em 2022 e 2021, em que o número de anúncios rondava os 7.789 e os 11.291, respectivamente".

Já no que toca ao tempo em que ficam disponíveis os anúncios de arrendamento na plataforma do Imovirtual, tem-se verificado um decréscimo ao longo dos últimos anos. O tempo médio de disponibilidade dos anúncios desta categoria em 2024 é de 70 dias, em 2023 era de 76 dias, em 2022 de 108 dias e em 2021 de 104 dias.