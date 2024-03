'Lobinho' apresentado a 23 de Março no Engenho do Porto da Cruz

No próximo dia 23 de Março, pelas 16 horas, será apresentado, no histórico edifício da Companhia dos Engenhos do Norte, no Porto da Cruz, o livro 'Lobinho',

A obra dirigida a um público infantojuvenil é a história de um simpático lobo-marinho que inseguro e tímido, tem receio de enfrentar o mundo para além da segurança do seu refúgio. A história vai ao encontro das especificidades da fauna das Desertas, enaltecendo o contributo do vigilante da Natureza desta reserva natural. O livro procura também encorajar todos a enfrentar e superar inseguranças e barreiras, valorizando a empatia e a amizade.

A escritora, Lisandra Pontes Basílio Tavares, natural do Porto da Cruz, sonhou desde sempre poder contribuir para ver as crianças sorrir e sonhar, por isso formou-se em Educação de Infância no Instituto Superior de Educação e Ciências (ISEC) em Lisboa. Tem como lema de vida: “Sonhar é o primeiro passo para acontecer!”, e inspirada no mesmo, aventurou-se pela primeira vez na escrita de um livro.

A ilustração do livro é de Elmira Eskandari, ilustradora e designer gráfica radicada em Espanha, nascida em 1986 no Irão. Graduou-se em 2014 na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Teerão. Desde então tem levado uma vida totalmente dedicada à ilustração infantil. Trabalhou com clientes internacionais do setor editorial e variados autores.

A revisão e edição do livro ficou a cargo de Andreia Salgueiros, da Alfarroba Edições, que desde logo acreditou que Lobinho poderia sair do plano dos sonhos. A editora Alfarroba, com sede em Alcochete, publica títulos de autores nacionais e estrangeiros desde 2010, sujando as mãos com tinta, debatendo ideias e concretizando sonhos em forma de letras.

O evento contará com a actuação do Coro Infantil da Associação Cultural Flores de Maio e a presença dos vários envolvidos neste projecto.