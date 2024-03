ISAL celebrou acordo de cooperação com a Universidade Federal de Viçosa

O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) celebrou um acordo de cooperação, no passado dia 8 de Março, com a Universidade Federal de Viçosa (UFV), sediada em Minas Gerais, no Brasil. Este documento prevê o intercâmbio de estudantes e de membros do corpo docente e do quadro de técnicos de ambas as instituições para fins de capacitação e formação, bem como o desenvolvimento de actividades conjuntas de investigação e de consultoria.

Além disto, está ainda prevista a publicação de conhecimento científico desenvolvido por investigadores dos Centros de Investigação de ambas as Instituições de Ensino Superior, além da organização conjunta e participação em congressos, conferências, seminários, webinars e outros eventos, quer de natureza científica, quer cultural.

"Fruto da celebração deste acordo, o ISAL acolheu o coordenador geral da Rede Global da Cátedra UNESCO em Economia Criativa e Políticas Públicas, Magnus Emmendoerfer, para uma palestra que se debruça sobre a economia e o turismo criativo. Com mais de duas décadas de experiência na área dos empreendimentos criativos e do turismo sustentável, Magnus Emmendoerfer participa como keynote speaker da 4.ª edição da Think+ 2024 International Conference on Creativity, Global Inclusion and Smart Destinations", indica nota à imprensa.

Sancha de Campanella, vice-directora geral do ISAL, destaca “a importância desta parceria, no âmbito da política de internacionalização do ISAL e na consecução dos objectivos estabelecidos no Plano Estratégico de Investigação desta Instituição de Ensino Superior”. Acrescenta, ainda, que “os programas e as actividades previstos no contexto deste protocolo serão uma potencial ferramenta de disseminação da investigação desenvolvida pelos membros do Centro de Investigação do ISAL (CI-ISAL), bem como irá potenciar a realização de eventos internacionais entre as Instituições de Ensino Superior envolvidas”.