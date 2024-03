Barcos do exército dos EUA em Gaza para construir cais flutuante para entrega de alimentos

Quatro barcos do exército dos Estados Unidos da América deixaram hoje a Virgínia rumo a Gaza, com toneladas de equipamento e partes de um cais de aço, levando como missão construir um porto flutuante para descarga de ajuda.

Este é um projeto que representa um esforço dos EUA para expandir a entrega de alimentos e outros bens aos palestinianos com fome, enquanto a guerra de Israel contra o Hamas se arrasta.

Os navios saíram das docas da Base Conjunta Langley-Eustis e desceram o rio James em direção ao Oceano Atlântico para uma viagem de um mês até ao Mar Mediterrâneo. Lá, num local ainda não anunciado ao longo da costa de Gaza, será construída e começará a operar uma doca flutuante para receber ajuda.

Desde que os militantes do Hamas atacaram Israel, a 07 de outubro, as forças armadas israelitas têm fustigado o território de Gaza, matando mais de 30.000 palestinianos, segundo o Ministério da Saúde daquela região, e causando uma catástrofe humanitária.

A ONU afirma que praticamente todos os 2,3 milhões de habitantes de Gaza estão a lutar para encontrar alimentos. Mas o acesso da ajuda humanitária à zona tem sido difícil, devido às hostilidades em curso e às dificuldades de coordenação com o exército israelita, que bloqueou as rotas e atrasou as entregas devido às inspeções.

O mais recente plano do Pentágono prevê que as forças armadas dos EUA construam o que se designa por sistema modular de vias de comunicação.

Assim, ao largo da costa, o exército norte-americano construirá uma grande plataforma flutuante, onde os navios poderão descarregar grandes contentores de ajuda humanitária. Depois, a ajuda será transferida pelo exército para uma cadeia motorizada de secções de aço do passadiço.

Espera-se que esse cais tenha até 550 metros de comprimento, com duas faixas de rodagem, e o Pentágono disse que poderia acomodar a entrega de mais de 2 milhões de refeições por dia para os residentes de Gaza.

As autoridades não disseram até agora quem irá descarregar os contentores e levar a ajuda para terra. O Presidente Joe Biden disse que não haverá tropas americanas no terreno, em Gaza.

Hoje, enquanto familiares e comandantes seniores do Exército observavam, cerca de 70 soldados da 7ª Brigada de Transporte (Expedicionária) afastaram-se das docas em quatro navios do Exército dos EUA: o USAV Wilson Wharf, o USAV Matamoros e o USAV Monterrey, todas embarcações de desembarque, e o maior USAV SP4 James A. Loux, uma embarcação de apoio logístico.

O comandante da brigada, o coronel do Exército Sam Miller, disse que cerca de 500 dos seus militares participarão da missão. No total, as autoridades do Pentágono disseram que são cerca de 1.000 os militares dos EUA envolvidos.

Chamando-lhe uma missão complicada, Miller disse que o transporte do material demorará cerca de um mês, mas dependerá das condições climatéricas e de um eventual mar alto. A construção propriamente dita, adiantou, demorará cerca de uma semana, mas isso também pode ser prejudicado pelo clima.

Depois, será necessário mais tempo para que o processo de entrega seja coordenado com os fornecedores da ajuda e o sistema esteja a funcionar. Os responsáveis pela defesa afirmaram que serão necessários cerca de dois meses para iniciar as entregas.

As embarcações e as capacidades marítimas do Exército são únicas e não tão conhecidas como as da Marinha. A última vez que a 7ª Brigada de Transporte realizou uma missão semelhante foi para construir um grande cais foi no Haiti, em 2010. Mas já participou de vários exercícios militares importantes.

"Os militares aqui estão com energia, motivados e entusiasmados", disse Miller, acrescentando que a nova missão humanitária "dá-lhes propósito e significado" e destaca as embarcações do Exército.