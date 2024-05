Taxa de desemprego na Madeira já é a mais baixa do país

A Madeira tem a taxa de desemprego mais baixa do país, novamente, depois de algum período sem tal acontecer, situando-se agora no 1.º trimestre de 2024 nos 6,1%, menos 0,8 pontos percentuais do que a média nacional.

De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), nos primeiros três meses deste ano, "a taxa de desemprego foi superior à média nacional (6,8%) em três regiões NUTS II do país (Península de Setúbal: 8,1%; Algarve: 7,8%; Região Autónoma dos Açores: 7,0%), igual em duas regiões (Norte e Oeste e Vale do Tejo) e inferior nas restantes quatro regiões (Centro: 6,7%; Grande Lisboa: 6,6%; Alentejo: 6,2%; Região Autónoma da Madeira: 6,1%)", refere.

Já "em relação ao trimestre anterior, a taxa de desemprego aumentou em seis regiões, destacando-se o acréscimo observado no Algarve (1,9 p.p.), e diminuiu nas restantes três regiões, tendo o maior decréscimo sido observado no Norte (0,5 p.p.)", sendo que na Madeira ficou quase inalterada, pois passou de 6,2% para 6,1%. No 4.º trimestre de 2023, à frente da Madeira com taxa de desemprego mais baixa estavam o Algarve, o Alentejo, Oeste e Vale do Tejo e o Centro.

"Na comparação homóloga, observaram-se acréscimos deste indicador em quatro regiões, o maior dos quais no Oeste e Vale do Tejo (1,4 p.p.), e decréscimos em cinco regiões, com destaque para o da Península de Setúbal (1,7 p.p.)", embora a Madeira tenha diminuído 0,3 pontos percentuais, há um ano tinha mais desemprego que os Açores (que fez o caminho inverso), o Oeste e Vale do Tejo e Centro.