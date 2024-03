Chega fez aprovar voto de louvor à praia do Porto Santo e de pesar pela morte de Miguel Justino

A Assembleia Legislativa da Madeira aprovou, hoje, dois votos que partiram do grupo parlamentar do Chega. Ambos foram aprovados por unanimidade.

O primeiro desse votos tratou-se de um louvor à praia e à população do Porto Santo, em que o partido reconheceu e sublinhou a singularidade do potencial turístico da Ilha Dourada, assim como o contributo muito importante que é dado pelos cidadãos para o sucesso da sua indústria turística. Nesse texto, o Chega refere que "merece o mais elevado destaque a resiliência, o empenho e a dedicação dos cidadãos porto-santenses, em especial aqueles que estão direta ou indiretamente ligados à indústria turística, os quais, enfrentando as adversidades criadas pela condição de dupla insularidade, pela sazonalidade turística e pelas dificuldades sentidas ao nível das ligações aéreas e marítimas, mantêm viva a essência daquela magnífica ilha e a beleza da sua singular praia".

Além deste, foi aprovado um voto de pesar pelo falecimento de Miguel Justino, reconhecendo as suas mais variadas facetas, desde a formação de jovens no futebol, no desenvolvimento do desporto na Região e também do trabalho como repórter desportivo.

“Estamos felizes com a aprovação por unanimidade de duas das nossas iniciativas, o que denota o valor social e político das mesmas”, notou Miguel Castro, presidente do Chega-Madeira e líder da bancada parlamentar. "Apesar das linhas partidárias, a política tem de ser capaz de unir os intervenientes em torno de causas comuns. Esse espírito de união em prol do Bom Comum é essencial e foi mesmo isso que se viu em relação aos votos por nós apresentados", concluiu.