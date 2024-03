Líder Bayer Leverkusen impõe-se ao Friburgo e mantém invencibilidade

O líder Bayer Leverkusen venceu hoje por 3-2 no terreno do Friburgo, em jogo da 26.ª jornada da Liga alemã de futebol, e manteve a vantagem de 10 pontos para o segundo classificado, o Bayern Munique.

No terreno do Friburgo, o líder da Bundesliga, que a meio da semana garantiu presença nos quartos de final da Liga Europa, adiantou-se no marcador aos dois minutos, com um golo de Florian Writz, a passe do ex-benfiquista Grimaldo.

Aos 10 minutos, o japonês Ritsu Doan empatou a partida para a equipa casa, mas os 'farmacêuticos' voltaram a marcar, por Hlozek, aos 40, e Schick, aos 53, antes de Keitel reduzir para o Friburgo e fixar o resultado, aos 79.

O Bayer Leverkusen segue imparável no topo da Liga alemã, com 70 pontos, mais 10 do que o Bayern Munique, segundo, que no sábado goleou o lanterna-vermelha Darmstadt, por 5-2.

O Borussia Dortmund venceu o Eintrachat Frankfurt por 3-1, equipa na qual o defesa português Buta entrou aos 74 minutos, e manteve o quarto lugar, que tinha perdido provisoriamente para o Leipzig, que na sexta-feira goleou o Colónia, por 5-1.

No Signal Iduna Park, em Dortmund, Mario Gotze inaugurou o marcador para a equipa visitante, aos 13 minutos, mas Karim Adeyemi empatou para os locais, aos 33, tendo Mats Hummels, aos 81, e Emre Can, aos 93, de penálti, feito os golos que garantiram a vitória.

O triunfo deixou o Borussia com 50 pontos, mais um que o Leipzig, quinto, e mais 10 do que o adversário de hoje, que é sexto.