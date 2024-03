10 espectáculos dinamizam 3.ª Maratona das Artes

A 3.ª Maratona das Artes irá decorrer no sábado. Trata-se de um evento que conta com 10 momentos performativos, incluindo concertos e espectáculos de música, de artes circenses e de artes plásticas.

Durante a apresentação, que decorreu, hoje, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, a presidente da CMF, Cristina Pedra, sublinhou a parceria existente entre a autarquia e o Conservatório, apontando ainda os avultados investimentos que tem sido feito anualmente, na cultura, ou seja, mais de seis milhões de euros.

A autarca lembrou que quando a edilidade contrata alguém nesta área não o faz gratuitamente, refirmando ainda a disponibilidade para apoiar sempre projectos culturais.

Este evento é uma coprodução entre a CMF e o Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode.

A 3.ª Maratona das Artes, que visa dar a conhecer a diversidade de práticas artísticas do Conservatório, bem como dinamizar o comércio local num dia de semana com menos movimento, através de espectáculos, que celebram a arte e a cultura, conta com 150 alunos e docentes.

Este ano há uma novidade: a demonstração, pela primeira vez, na Praça Amarela, de artes plásticas.

Destaque ainda para o encerramento, com um concerto da Orquestra e Combo de Jazz do Conservatório, que acontece às 19h00, diante da Praça do Município.

Quanto aos outros espaços e horários, são: 10h00 no Mercado dos Lavradores, 11h00 no Largo do Pelourinho, 12h00 diante da Sé, 14h00 no Largo do Phelps/Rua Dr. Fernão de Ornelas, 15h00 no Palácio de São Lourenço, 16h00 no Largo do Chafariz, 17h00, na Praça Amarela, 18h00 Praça da Restauração.