Coligação PSD/CDS elege 3 deputados à Assembleia da República

Madeira Primeiro conseguiu manter os três deputados na Assembleia da República.

Apesar de os resultados oficiais ainda não estarem fechados, faltando apurar votos em duas freguesias do Funchal, o presidente do PSD-M assegura que a coligação PSD/CDS conseguiu eleger três dos seis deputados do circulo da Madeira.

Albuquerque sublinhou que a candidatura liderada por Pedro Coelho teve uma "vitória expressiva" nas urnas, superior aos resultados dos últimos actos eleitorais para a Assembleia da República.

"Deu-se um reforço da confiança dos madeirenses no nosso projecto político", disse o líder social-democrata.

Ao que tudo indica, o PS vai eleger dois deputados e o Chega, um.