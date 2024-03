BE quer ser "oposição determinante" à direita e pede ao PR eleições na Madeira

A coordenadora bloquista assegurou hoje que o BE "será uma oposição determinante", já que nas legislativas houve uma "viragem à direita" e a "esquerda não tem uma maioria", e pediu ao Presidente da República que convoque eleições na Madeira.

No âmbito das audiências que o Presidente da República está a fazer aos partidos na sequência das eleições legislativas, Mariana Mortágua chegou ao Palácio de Belém às 17:00 em ponto, acompanhada pelos dirigentes Jorge Costa e Fabian Figueiredo, tendo estado Marcelo Rebelo de Sousa quase uma hora e meia.

Aos jornalistas, Mariana Mortágua disse que transmitiu duas preocupações ao chefe de Estado, a primeira das quais relativamente ao resultado das legislativas de domingo e das quais resultou "uma viragem à direita no país, com um crescimento muito preocupante da extrema-direita".

"O Bloco de Esquerda, e foi essa a decisão e a posição que manifestámos ao senhor Presidente da República, está empenhado em ser uma oposição determinante, uma oposição forte a este resultado da direita e a uma governação de direita", disse, lembrando que "a esquerda não tem uma maioria face aos resultados eleitorais".

Outra preocupação que a líder do BE levou a Marcelo foi sobre a situação na Madeira.

"Para garantir uma questão de coerência com decisões tomadas no passado é importante que o senhor Presidente da República convoque eleições na Madeira e quisemos também deixar essa nota, mantendo uma posição que já tínhamos tomado no passado e que continuaremos a defender", apelou.