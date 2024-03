Ténis de mesa do Marítimo com novo espaço nos Barreiros

A secção de Ténis de Mesa do Club Sport Marítimo conta com um novo espaço nos Barreiros.

O novo espaço, situado nas imediações do Estádio do Marítimo, foi alvo de uma profunda intervenção, permitindo a uma clara melhoria na prática da modalidade. Tony Gomes, treinador responsável pelo ténis de mesa verde-rubro, em declarações exclusivas ao programa Marítimo na TSF, mostrou-se satisfeito pela conclusão do palco.

"Quando cheguei ao Marítimo, há sensivelmente um ano, não havia as condições ideais, mas ao longo da época conseguimos fazer melhorias significativas, como a iluminação, pintura e a colocação de um piso adequado para o ténis de mesa", descreveu.

"Conseguimos proporcionar condições para receber as equipas que militam nas provas nacionais, na vertente feminina e masculina, obtendo ainda condições de trabalho para os nossos atletas, com o objetivo de atrair mais praticantes para a modalidade", referiu Tony Gomes.

O presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, e o vice-presidente, Jorge de Freitas, visitaram a nova sala, acompanhados de Sílvio Costa, coordenador da modalidade, e de Tony Gomes, responsável pelo ténis de mesa verde-rubro.