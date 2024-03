Temperatura média do ar superior ao normal e precipitação inferior em Fevereiro

Na mais recente publicação da Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), divulgada hoje, faz-se uma "síntese dos principais dados meteorológicos do mês de Fevereiro de 2024", informação cedida pela Delegação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera I.P. (IPMA I.P), na Região Autónoma da Madeira (RAM), que dá conta que a "temperatura média do ar foi superior à normal climatológica em todas as estações, enquanto a precipitação total foi inferior", resume.

Em baixo, resume-se os principais dados:

Temperatura do ar

No mês de Fevereiro de 2024, a temperatura média mais elevada (19,9 °C) foi registada no Lugar de Baixo e a temperatura média mais baixa foi registada na estação do Pico do Areeiro (9,4 °C).

Comparativamente às normais climatológicas de Fevereiro, todas as estações para as quais foi possível disponibilizar esta informação (7 estações) apresentaram valores superiores, destacando-se o Chão do Areeiro com +4,5 °C de desvio face à normal desta estação.

No que respeita às temperaturas máxima e mínima absolutas registadas no mês de Fevereiro, os extremos foram registados nas estações de São Vicente (26,9 °C no dia 2) e do Pico do Areeiro (0,4 °C no dia 27).

Precipitação

Em Fevereiro de 2024, o valor mais elevado de precipitação total foi registado na estação meteorológica do Chão do Areeiro (215,7 mm), tendo sido no dia 9, que se observou o maior valor diário nesta estação (199,0 mm). Contrariamente, o valor mensal mais baixo foi registado na Ponta de São Lourenço (5,0 mm).

Em comparação com a normal climatológica 1961-1990 do mês de Fevereiro, destaca-se a estação do Santo da Serra com uma anomalia negativa da ordem dos 178,3 mm. Nenhuma estação apresentou valores positivos em relação à normal.

Analisando os dias com precipitação (dias com chuva, chuvosos e muito chuvosos), conclui-se que o máximo de dias com chuva (dias com 0,1 mm de precipitação ou mais) foi registado nas estações do Santo da Serra e Santana (19 dias). O máximo de dias chuvosos (dias com 1,0 mm de precipitação ou mais) foi registado nas estações de São Jorge, Chão do Areeiro, Santana e Santo da Serra (6 dias). Praticamente todas as estações registaram um dia muito chuvoso (dia com 10 mm de precipitação ou mais).

Humidade relativa do ar

Em Fevereiro de 2024, os valores médios mensais da humidade relativa do ar variaram entre 52% no Pico do Areeiro, e 91% em São Jorge. O valor mínimo diário da humidade relativa do ar (2%) foi registado na estação da Quinta Grande no dia 7, e o valor máximo (100%) foi atingido em 10 estações, em diferentes dias do mês de Fevereiro.

Vento

Em Fevereiro de 2024, entre as estações com anemómetro, foi na estação do Chão do Areeiro que se registou a maior intensidade média do vento (25,9 km/h), por outro lado, foi na estação do Monte/Quinta Jardins do Imperador que se registou a média mais baixa (5,3 km/h). A maior rajada do vento foi registada no dia 8 no Chão do Areeiro (115 km/h).

Insolação

A insolação (número de horas de Sol descoberto) máxima e mínima no mês de Fevereiro foi de 189,3 horas no Funchal/Observatório e 138,7 horas no Porto Santo, sendo que os valores normais, são de 141,4 horas e 134,5 horas, respetivamente.