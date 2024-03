Martínez afasta qualquer arrependimento por ter perdido Galeno para o Brasil

O selecionador português de futebol, Roberto Martínez, afastou hoje qualquer arrependimento por ter perdido Galeno para a seleção brasileira e assumiu que Pedro Gonçalves, entretanto lesionado, estaria entre os convocados para os particulares com Suécia e Eslovénia.

"Não me arrependo de não o ter convocado. Os jogadores precisam de querer jogar pela seleção, de ter o coração na seleção. Representar o povo português é especial. Acompanhámos o Galeno durante o último ano, mas agora temos de respeitar a sua decisão. Ele quer jogar pelo Brasil e respeitamos isso. Desejo-lhe o melhor", afirmou Roberto Martínez.

O treinador espanhol falava aos jornalistas em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras, após a divulgação da lista de convocados para os particulares de março, com Suécia, em Guimarães, e na Eslovénia, num grupo em que estaria Pedro Gonçalves, caso o médio do Sporting não tivesse saído lesionado do duelo de quinta-feira com a Atalanta, para a Liga Europa.

"O Pedro Gonçalves está a ter uma época espetacular, com 16 golos e 13 assistências. Teve um momento de muito azar e a lesão chega num momento muito difícil. As lesões fazem parte da vida do jogador e sei que ele vai voltar ainda mais forte. Tinha todas as condições para estar neste estágio", confessou o selecionador nacional.

Martínez destacou ainda a presença de Jota Silva, do Vitória de Guimarães, uma das grandes surpresas desta convocatória, lembrando que é um exemplo de como a porta da seleção portuguesa está "aberta para todos".

"O Jota Silva é um jogador diferente. É um jogador duro e competitivo. Está num momento muito bom e merece estar equipa. É também um exemplo para os jogadores que não passaram pelas seleções jovens, mas, mesmo assim, pode chegar à seleção principal", referiu.

Na extensa convocatória de 32 jogadores está também Pepe, já antes chamado por Roberto Martínez e que apenas fez um jogo na fase de qualificação, no triunfo por 1-0 sobre a Islândia. O central de 41 anos teve vários problemas físicos durante essa campanha.

A seleção nacional recebe a Suécia, que falhou o apuramento, em 21 de março, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, e cinco dias depois (26) vai a Liubliana jogar com os eslovenos, que vão estar no Euro2024.

Portugal terá ainda outros três encontros de preparação antes da participação no Campeonato da Europa deste ano, todos em solo luso, com Finlândia, no Estádio José Alvalade, Croácia, no Estádio Nacional, e República da Irlanda, em Aveiro, em 04, 08 e 11 de junho, respetivamente.

A equipa das 'quinas' está integrada no Grupo F do Euro2024, em que vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão), que será conhecido este mês.

A estreia no Europeu está marcada para 18 de junho, com os checos, em Leipzig, seguindo-se os duelos com os turcos, em 22 de junho, em Dortmund, e com o adversário a sair do play-off, em 26 de junho, em Gelsenkirchen.

O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.