Avaria leva a constrangimentos na congelação no entreposto frigorífico do Funchal

Uma avaria mecânica no entreposto frigorífico do Funchal vai obrigar a que, durante os próximos três meses, os operadores tenham de recorrer ao entreposto do Caniçal. A informação é avançada Direção Regional de Pescas e do Mar que lamenta este contratempo e pede a compreensão dos operadores.

De acordo com nota à imprensa, já foi aberto procedimento para proceder à reparação dos equipamentos, sendo que o fornecedor informou que a reparação deverá durar cerca de 3 meses.

"Ainda a este propósito, a Direção Regional de Pescas e do Mar recorda que o Governo Regional está já a trabalhar na remodelação do actual entreposto, que já conta com mais de 40 anos, tendo já sido aprovado o anteprojeto de remodelação", indica a mesma nota. Será uma obra na ordem dos nove milhões de euros, contando com apoios do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e Aquacultura (FEAMPA) e que vai permitir aumentar a capacidade e eficiência na resposta aos operadores.