Ténis de Mesa consagra novos campeões da Madeira

Os pavilhões da Ponta do Sol e da Bartolomeu Perestrelo, serviram de palco, no passado fim-de-semana os Campeonatos da Madeira de ténis de mesa na variante de singulares.

Na manhã de sábado na Ponta do Sol, foram disputados os títulos em sub-11 e sub-15, enquanto no domingo na o pavilhão da Bartolomeu Perestrelo, recebeu as competições para os escalões sub-13 e sub-19.

Ao longo dos dois dias de competição, estiveram em ação uma centena e meia de atletas, em representação de dez coletividades, ACM Madeira, ACD São João, AD Caramanchão, AD Galomar, CD 1.º de Maio, CD São Roque, CS Marítimo, CTM Ponta do Sol, CTM Santa Teresinha e GD Estreito.

Em sub-11, nos femininos, Leonor Ascenço (Clube de Ténis de Mesa Santa Teresinha), alcançou o título de campeã regional, após vitória na Final, por 3-0 (11-5, 11-6 e 11-6), sobre Sofia Carvalho (CTM Ponta do Sol). Na terceira posição ficou Lara Lume (CTM Ponta do Sol).

Na prova masculina, Luís Teixeira (Clube de Ténis de Mesa da Ponta do Sol), arrecadou o título regional, ao vencer na final, o seu colega de equipa, Daniel Faria, por 3-0 (11-9, 11-9 e 11-8). No degrau mais baixo do pódio ficou Tomás Jardim (AD Galomar).

Nos sub-13, Irina Silva (Clube de Ténis de Mesa Santa Teresinha) a triunfar nos femininos, ao vencer no encontro decisivo a sua colega de equipa Madalena Rodrigues, por 3-0 (11-7, 11-7 e 11-7). A terceira posição ficou entregue a Laura Fernandes (CD São Roque).

No sector masculino, Rodrigo Andrade (Associação Desportiva Galomar), foi o mais forte, vencendo no encontro decisivo Tiago Morais (ACM Madeira), por 3-0 (11-5, 11-5 e 11-7), no degrau mais baixo do pódio ficou Daniel Fernandes (CD 1.º de Maio).

Já na competição destinada aos sub-15, Madalena Saldanha (Associação Desportiva do Caramanchão), alcançou o título de campeã da Madeira, após vitória na final, por 3-0 (11-9, 15-13 e 11-7), sobre Madalena Andrade (AD Galomar). Já a medalha de bronze veio a ser entregue a Irina Silva (CTM Santa Teresinha).

Em masculinos, Tomás Pereira (Clube Desportivo 1.º de Maio), alcançou o título regional, ao vencer no derradeiro encontro Rodrigo Andrade (AD Galomar), por uns emocionantes 3-2 (12-10, 8-11, 11-8, 7-11 e 11-7).

No último lugar do pódio veio a ficar João Vieira (CD São Roque).

Por fim, nos sub-19, em femininos, Sara Ferreira (Associação Cristã da Mocidade da Madeira), revalidou o título de campeã, após vitória na final, por 3-1 (11-8, 11-7, 10-12, 11-3), sobre Andreia Batista (CTM Ponta do Sol). Na terceira posição ficou Leonor Gomes (CD São Roque).

Nos masculinos, Lourenço Sardinha (Associação Desportiva Galomar), alcançou a vitória final, revalidando, também, o título regional, ao vencer na final Francisco Ferreira (CD 1.º de Maio), por 3-0 (11-7, 11-7 e 11-8). No degrau mais baixo do pódio ficou Ernesto Coelho (CD São Roque).