Campanário passa de cinco para seis Mesas de Voto

Fruto do maior número de eleitores, muitos vindos da Venezuela, fez com que a freguesia do Campanário passasse a ter neste acto eleitoral seis Assembleias de Voto, mais uma do que em Setembro de 2023.

Deste modo, 4.161 eleitores votam nas cinco mesas instaladas no edificio que alberga vários serviço e os restantes na única mesa do Lugar da Serra, totalizando 4.631 eleitores.

De resto a afluência às urnas indica que Campanário já votaram 1487 (32,11%), Ribeira Brava - 2392 (33,75%), Serra de água - 391 (36,89% e Tabua - 437 (34,82%) o que perfaz um Total no concelho de 4707 (33,54%) votantes.

Está igualmente sanado a presença de propaganda política a menos de 500 metros destas secções, um constrangimento que o presidente da Junta de Freguesia detectou esta manhã tendo alertado os serviços camarários.