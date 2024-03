Três substituições em mesas de voto em Machico

Apesar de prontamente solucionados, no Concelho de Machico os únicos constrangimentos ocorridos na manhã deste domingo eleitoral foram as substituições de membros de duas mesas de voto. Tal verificou-se na mesa 1 da assembleia de voto na freguesia de Santo António da Serra, onde “faltaram dois membros de mesa, tendo sido substituídos por outros dois eleitores indicados pelo presidente da mesa e pelo presidente da Junta de Freguesia”, e na mesa 5 da assembleia de voto da freguesia de Machico a funcionar na Escola Básica e Secundária de Machico, porque “faltou um membro de mesa também prontamente substituído por indicação do presidente da Junta local”, revelou Ricardo Franco, presidente da Câmara Municipal de Machico.

De resto, o domingo eleitoral decorre dentro da normalidade.