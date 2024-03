Adesão da Suécia é "momento histórico" para segurança comum da Europa

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, considerou hoje que a adesão oficial da Suécia à Aliança Atlântica é um "momento histórico" que vai fortalecer a segurança comum de toda a Europa.

"Uma Europa mais soberana, em particular na defesa, é vital para fortalecer a Organização do Tratado do Atlântico Norte [NATO]. Por isso, estou satisfeita com a adesão da Suécia à NATO", escreveu Ursula von der Leyen -- antiga ministra da Defesa da Alemanha -- na rede social X (antigo Twitter).

A presidente do executivo comunitário saudou também o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, pelo "momento histórico" para o país, depois de 200 anos de não-alinhamento, e para "a segurança comum" da União Europeia.

A adesão da Suécia à NATO, desencadeada pela invasão russa da Ucrânia e conseguida após dois anos de intensas negociações, ocorreu hoje após a Hungria -- um dos aliados, a par da Turquia, que colocou os maiores obstáculos -- ter depositado formalmente o protocolo de adesão em Washington.