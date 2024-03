Portugal procura segundo título Europeu de Rugby 20 anos após única conquista

A seleção portuguesa de râguebi defronta a Geórgia no domingo, no Estádio Jean Bouin, em Paris, com o objetivo de conquistar o segundo título europeu do seu historial, 20 anos após a histórica conquista de 2004.

Portugal foi o único país, para além da Roménia e da própria Geórgia, a inscrever o seu nome na lista de vencedores, mas só o conseguiu uma única vez desde a 'reforma' das competições europeias de seleções, em 2000, contra cinco títulos dos romenos e 15 do adversário de domingo, que domina largamente a competição.

A Geórgia, de resto, venceu 11 das últimas 12 edições do Rugby Europe Championship (REC), anteriormente conhecido como 'Seis Nações B', que tem sofrido algumas alterações de formato, incluindo a expansão para oito seleções com fase de grupos, meias-finais e final introduzida no ano passado.

Nesse primeiro ano no novo formato, os 'lobos' alcançaram a final, que se disputou em Badajoz, Espanha, onde perderam com a Geórgia por 38-11 em pleno percurso rumo ao Mundial de França2023, onde as duas seleções se voltariam a encontrar no Grupo C.

Então, em Toulouse, os portugueses impuseram um empate 18-18 aos 'lelos', num encontro onde foram 'traídos' pelo baixo rendimento na primeira parte (perdiam por 13-5 ao intervalo), mas que só não venceram porque erraram uma penalidade na bola de jogo.

O empate em pleno Mundial e, posteriormente, a histórica primeira vitória da seleção portuguesa na competição, frente às Fiji (24-23) permitiram mesmo a Portugal ultrapassar a Geórgia no ranking mundial, ascendendo ao 13.º lugar.

Os 'lobos' viriam, no entanto, a perder a sua melhor classificação de sempre após o 'tropeção' na Bélgica, já este ano, onde perderam por 10-6 na primeira jornada do REC24.

Atualmente, Portugal segue em 15.º lugar da classificação mundial, duas posições atrás da Geórgia, que é agora 13.ª, numa tabela liderada pela África do Sul, seleção com a qual os 'lobos' têm um confronto agendado para 20 de julho.

Incluindo esse último confronto com os 'lelos', no Campeonato do Mundo, Portugal conseguiu dois empates nos últimos quatro jogos frente aos georgianos, mas o histórico de confrontos entre as duas seleções não é 'famoso' para os 'lobos'.

Em 26 encontros com a antiga república soviética, Portugal perdeu 18, empatou quatro e somou apenas quatro vitórias, a última das quais em 2005, quando venceu em Lisboa por 18-14, em plena campanha de apuramento para o Mundial de 2007, onde faria a sua primeira 'aparição'.

Precisa, portanto, de fazer o que não consegue há 19 anos frente a um adversário contra o qual tem um dos maiores históricos de confrontos, visto que ambos os países são presença habitual no REC. O historial só não é maior porque Portugal baixou ao 'Trophy' entre 2017 e 2019.

Portugal defronta a Geórgia no domingo, em Paris, em encontro da final do REC24 com início previsto para as 20:00 (hora de Lisboa), no Estádio Jean Bouin.

Para alcançar a final, a seleção portuguesa eliminou a Espanha nas meias-finais, com um triunfo por 33-30, em Lisboa, mas antes venceu o Grupo B do REC24, com uma derrota por 10-6, na Bélgica, uma vitória por 54-7 sobre a Polónia, em casa, e num novo triunfo sobre a Roménia, por 49-24, em Bucareste.

Já a Geórgia, que superou a Roménia (43-5) nas meias-finais, venceu o Grupo A com triunfos na Alemanha (28-17), frente aos Países Baixos (31-10) e à Espanha (38-3).

O Rugby Europe Championship é o principal torneio europeu de seleções, com exceção do torneio das Seis Nações, que é uma competição privada.

O antigo torneio das 'Seis Nações B', disputado por oito seleções desde 2023, disputa-se anualmente e é considerado o Campeonato da Europa da modalidade.