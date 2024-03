Portugal é cabeça de série no sorteio para o Europeu de andebol de 2026

Portugal integra o grupo de oito cabeças de série no sorteio da fase de qualificação do Europeu de andebol de 2026, que se realiza em 21 de março, em Copenhaga, informou hoje a federação europeia da modalidade.

A seleção portuguesa, que na edição realizada este ano terminou em sétimo lugar, partilha o pote 1 com as sete congéneres, teoricamente, mais fortes, com base na atual colocação no ranking: Alemanha, Espanha, Hungria, Croácia, Islândia, Eslovénia e Países Baixos.

Do pote 2, que integra Áustria, Montenegro, Sérvia, Polónia, República Checa, Macedónia do Norte, Ilhas Faroé e Grécia, deverão sair os adversários mais complicados para Portugal na fase de apuramento, que decorre entre 06 de novembro de 2024 e 11 de maio de 2025.

O pote 3 é composto por Bósnia-Herzegovina, Eslováquia, Bélgica, Suíça, Roménia, Lituânia, Ucrânia e Itália, enquanto o pote 4 integra Finlândia, Israel, Estónia, Geórgia, Turquia, Luxemburgo, Kosovo e Letónia, as oito seleções mais acessíveis.

As 32 seleções vão lutar por 20 vagas disponíveis para o Campeonato da Europa de 2026, reservadas aos dois primeiros classificados e aos quatro melhores terceiros posicionados dos oito agrupamentos de qualificação, constituídos por quatro equipas cada.

Dinamarca, atual campeã mundial, Suécia e Noruega estão todas qualificadas, na qualidade de países organizadores da fase final -- cuja edição de 2028 se vai realizar em Portugal, Espanha e Suíça -, tal como a França, por ser a atual detentora do troféu.