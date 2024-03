Temperatura no Funchal não chegou aos 20 ºC pelo segundo dia consecutivo

A temperatura do ar no Funchal voltou hoje, segundo dia consecutivo, a permanecer abaixo dos 20 ºC. É a segunda vez neste Inverno que tal se verifica - partindo do princípio que agora com o cair da noite a temperatura do ar à superfície não venha a registar subida significativa.

Depois de ontem a máxima na capital madeirense (Funchal/Observatório) ter-se ficado pelos 19,0 ºC, hoje o extremo da temperatura máxima (até às 18h) subiu aos 19,9 ºC (12h30), enquanto a mínima fez o mercúrio descer aos 16,5 ºC, resultando assim em 18,2 ºC de temperatura média no Funchal, a manterem-se estes valores extremos nesta terça-feira carregada de nuvens, com chuva e algum vento à mistura.

Tal não invalida que noutras estações/localidades da rede do IPMA na Região não fossem registadas temperaturas mais amenas. Destaque para a costa Norte da ilha da Madeira e em particular a Vila do Porto Moniz, que ontem e hoje registou as temperaturas mais altas na Madeira nestes dois dias (21,8 ºC, dia 11, 21,2 ºC, dia 12).