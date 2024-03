À medida que nos aproximamos da Primavera, aproximam-se também os momentos de convívio com a família e amigos ao ar livre. Na Casa Santo António vai encontrar tudo o que precisa para cuidar do seu jardim ou terraço, e assim desfrutar dos dias de sol.

Aproveite o mês de Março para transformar os seus espaços verdes em recantos de beleza e tranquilidade, desde a preparação dos canteiros (para melhorar a fertilidade do solo), à poda das flores, cada tarefa requer um conjunto de cuidados e de ferramentas específicas de jardinagem.

Um par de luvas resistente, por exemplo, é essencial para proteger as mãos ao manusear o solo e as plantas. Uma sachola robusta ajudará na escavação para plantar novos acréscimos ou remover as plantas existentes. As tesouras de poda, por sua vez, são indispensáveis para manter a saúde e o crescimento saudável das suas plantas. Indispensáveis, também, são as mangueiras e os regadores.

Ao preparar o seu jardim ou terraço para os dias de sol, visite a Casa Santo António, e vai encontrar tudo o que precisa para cuidar do seu jardim.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

Casa Santo António

Contacto: 291 700 010

E-mail: [email protected]

site