Carlos Rodrigues aponta "derrota catastrófica" do PS-Madeira

"O País virou ao centro-direita", afirmou Carlos Rodrigues, na intervenção política semanal em que abordou os resultados das eleições do passado domingo.

"Apesar da derrota clara da esquerda há incerteza", afirmou o deputado do PSD que referiu a vitória da Aliança Democrática e a derrota da esquerda.

Também referiu o "mais de um milhão de portugueses" que votaram no CH e que, diz, "não são todos xenófobos ou fascista" e desafiou o "partido do homem só" a assumir responsabilidades.

Na avaliação dos resultados na Madeira, lembra que o sucesso mede-se pelo "cumprimento de objectivos" e, por isso, o PSD e o CDS "cumpriram" ao manter 3 deputados e aumentar a votação por isso a coligação é vencedora. O mesmo para o CH que cumpriu o objectivo de crescer e eleger um deputado. O JPP "apenas por 518 votos não elegeu um deputado" por isso, é um "meio vencedor".

O "grande derrotado" foi o PS-Madeira que teve "mais uma derrota e um catastrófico falhanço desta liderança " e das suas escolhas", ao perder mais de 10.000 votos, perdeu um deputado e "o segundo foi eleito por 518 votos".

Carlos Rodrigues referiu a quebra do PS em vários concelhos, onde foi ultrapassado pelo CH, com uma perda de 26% dos eleitorado e rejeita a leitura da liderança regional que justifica a quebra com o efeito nacional.

O deputado do PSD também lembrou que, agora, os deputados da Madeira são decisivos para obter maiorias na Assembleia da República e que isso deve ser uma "oportunidade para avançar no reforço da Autonomia".