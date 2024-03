Trânsito relativamente tranquilo neste início de quarta-feira

Bom dia. Para já, a manhã desta quarta-feira, 13 de Março de 2024, apresenta-se tranquila para os condutores que circulam nas estradas da Madeira.

Tanto na Via Rápida como nas estradas municipais no centro da cidade do Funchal, impera algum tráfico de viaturas, mas sem grandes congestionamentos.

Foto Madeira-web.com

Como referido no artigo à parte, os semáforos da Avenida do Mar continuam desligados em parte da via, pelo que todos os cuidados são poucos.