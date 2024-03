A coligação 'Madeira Primeiro' (PSD/CDS) venceu no concelho do Funchal com 33,61% (21.287 votos).

Em segundo lugar ficou o PS, com 21,97% (13.914 votos).

A terceira força política é o Chega, com 16,81% (10.645 votos). Seguem-se JPP, com 7,23% (4.582 votos), IL com 4,93% (3.121 votos), BE com 3,49% (2.208 votos), PAN com 2,47% (1.565 votos) e PCP com 2,22 % (1.407 votos).