Madeira dá as boas-vindas ao estreante Viking Mars

O navio de cruzeiros Vikilng Mars, da Viking Ocean Cruises fez esta terça-feira, 12 de Março, uma escala inaugural no Porto do Funchal. As entidades da comunidade portuária e marítima da Madeira deram as boas-vindas ao comandante da embarcação, o sueco Christian Aalbers.

A vogal do Conselho de Administração da APRAM, Isabel Figueiroa, entregou um certificado de nomeação do comandante Christian Aalbers como embaixador do destino, além de alguns presentes promocionais da Região.

O Viking Mars foi inaugurado a 17 de Maio de 2022, numa cerimónia privada que decorreu em La Valleta, em Malta. Tem 227 metros de comprimento e capacidade para 940 passageiros.

Com um design de inspiração escandinava e várias referências à cultura viking, o navio combina luxo, exploração e convida o passageiro a conectar-se com o destino visitado, através de uma experiência única.