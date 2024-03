Viking Mars, Iona e AIDAstella trazem mais de 10 mil pessoas ao Funchal

O Porto do Funchal acolhe esta terça-feira, 12 de Março, a escala inaugural do navio de cruzeiros Viking Mars, do gigante Iona e do habitual AIDAstella. Os três navios estão a movimentar um total de 10.784 pessoas, 8.061 dais quais são passageiros.

O transatlântico Viking Mars chega proveniente de St. Maarten, nas Caraíbas, com 887 passageiros e 461 tripulantes a bordo. Fica na Madeira durante 12 horas e tem saída prevista para as 18h30 com destino a Barcelona, onde termina o cruzeiro de 14 noites na sexta-feira, designado de Travessia Atlântica, que se iniciou em Fort Lauderdale, no passado dia 2 com escalas em St. Maarten, Funchal e Barcelona.

Proveniente de Tenerife, o Iona traz 5.013 passageiros e 1.634 tripulantes para uma escala de 11 horas na Madeira. Larga às 18 horas com destino a Southampton, onde fará a última escala do cruzeiro de 14 noites que se iniciou no passado dia 2 com escalas em Lisboa, Cadiz, Lanzarote, Grã-Canária, Tenerife, e Funchal.

O AIDAstella chegou esta manhã, de Las Palmas, com 2.161 passageiros e 628 tripulantes a bordo. Vai pernoitar na Madeira, prosseguindo viagem amanhã, pela 5h30, rumo ao arquipélago das Canárias. O Funchal é a segunda escala do cruzeiro de 10 noites pelas ilhas atlânticas da Madeira e Canárias, que se iniciou no passado dia 7 em Grã-Canária.