Dois navios trazem mais de 11 mil pessoas ao Funchal

Por ser segunda-feira, o porto do Funchal recebeu hoje os navios 'Azura' e 'AIDAcosma', que trouxeram mais de 11 mil pessoas até à Região, sendo que 8.727 são passageiros. Os dois navios estão posicionados no itinerário da CAI, Cruise Atlantic Islands realizando cruzeiros de 7 noites pelas ilhas da Madeira e de Canárias.

O 'AIDAcosma' chegou de Las Palmas, porto de origem deste cruzeiro que começou no passado sábado, e a bordo, traz 5.742 passageiros e 1.427 tripulantes. A sua partida rumo a Tenerife está prevista para as 23 horas. Neste itinerário seguem-se escalas em Fuerteventura, Lanzarote e novamente, Grã-Canária, onde termina este cruzeiro no próximo dia 16.

Já o 'Azura' veio de Tenerife, com 2.985 passageiros e 1.151 tripulantes, e faz uma escala de 15 horas na Madeira. Tem saída prevista para as 21h30, para Las Palmas, seguindo-se visitas a Lanzarote e a Tenerife, onde acaba este cruzeiro na próxima sexta-feira.