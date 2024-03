Reino Unido vai fornecer mais de 10 mil drones "de ponta" à Ucrânia

O Reino Unido vai fornecer "mais de 10 mil drones" à Ucrânia, entre os quais drones de ataque, anunciou hoje o ministro britânico da Defesa, Grant Shapps, durante uma deslocação a Kiev.

O Reino Unido anunciou que vai desbloquear 125 milhões de libras (146 milhões de euros) suplementares para o fornecimento destes drones "de ponta", elevando a 325 milhões de libras a sua ajuda militar.

"Prosseguimos o nosso compromisso com armar a Ucrânia com novos drones de ponta, provindos diretamente de empresas britânicas de defesa, líderes mundiais" do setor, declarou Shapps, encorajando outros aliados de Kiev a fazer o mesmo.

O Reino Unido anunciou em meados de fevereiro que ia liderar com a Letónia uma coligação para organizar a produção e fornecimento à Ucrânia de milhares de drones "em grande escala e a preços acessíveis".