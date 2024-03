Feira do Livro duplicou vendas em comparação ao ano passado

Em comparação ao ano passado, esta 50.ª edição da Feira do Livro, que encheu a Placa Central da Avenida Arrigada durante 10 dias, registou um valor superior aos 5 mil livros vendidos, sendo que este ano, o número foi ultrapassado, duplicando para os 10.057 livros vendidos, com um volume de negócios aproximado de 65.000 euros no total.

Numa nota da Câmara Municipal do Funchal é dado conta que no questionário realizado pela entidade aos livreiros, alfarrabistas e editores, a maioria demonstra estar "muito satisfeita com a Feira do Livro, afirmando, na maioria, que a afluência de público e o volume de vendas realizado foi superior ao ano anterior".

"Esta é uma prova que as políticas públicas no âmbito da promoção da leitura e do livro estão a ter resultado e os madeirenses estão a aderir mais ao livro, sendo que os livros infantis, romances, policiais e livros relacionados com a cultura regional são os mais procurados", refere o comunicado enviado.

É de realçar que esta 50.ª edição foi "a maior edição de sempre em termos de apoio à edição de novos livros com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, com a realização de 10 livros editados e apoiados, mais 3 do que o ano anterior. Participaram no programa mais de 250 pessoas e 55 eventos, numa programação pensada para todas as idades e com a maior diversidade cultural possível".

A organização da Feira do Livro do Funchal é integralmente realizada pela autarquia local, um investimento que rondou os 150 mil euros, mais 15 mil euros do que no ano anterior.

Em conversação com os livreiros, a próxima data da Feira do Livro irá realizar-se de 28 de Março a 6 de Abril de 2025.