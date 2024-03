Filmes 'Oppenheimer' e 'Pobres criaturas' disputam favoritismo hoje nos Óscares

Os Óscares, prémios norte-americanos de cinema, são entregues hoje em Los Angeles, na Califórnia, numa cerimónia em que "Oppenheimer" é o mais nomeado dos filmes e o realizador português Joaquim dos Santos pode sair vencedor.

O filme de Christopher Nolan, retrato do físico Julius Robert Oppenheimer e também do desenvolvimento da bomba atómica, conta com 13 nomeações, designadamente para Melhor Filme, Melhor Realização e em categorias de representação, para Cillian Murphy, Robert Downey Jr. e Emily Blunt.

Com 11 nomeações surge "Pobres criaturas", do realizador grego Yorgos Lanthimos, também indicado para Melhor Filme e Melhor Realização.

Nesta distopia de ficção científica, com parte da história a decorrer numa Lisboa imaginária, Emma Stone, a protagonista, é apontada como favorita ao Óscar de Melhor Atriz.

Sobre "Pobres criaturas" destaque ainda para a nomeação da banda sonora original composta por Jerskin Fendrix. Apesar de incluir um fado interpretado por Carminho, a cantora portuguesa não está nomeada para os Óscares. Apenas o músico britânico é candidato à estatueta dourada.

Com dez nomeações figura "Assassinos da Lua das Flores", de Martin Scorsese, com este cineasta a estar nomeado pela décima vez para o Óscar de Melhor Realização.

Deste filme há ainda a destacar que Lily Gladstone, protagonista do filme, é a primeira pessoa nativa norte-americana a estar nomeada para os Óscares, na categoria de Melhor Atriz.

"Barbie", de Greta Gerwig, soma oito nomeações. Está indicado para Melhor Filme, mas ficou de fora do Óscar para Melhor Realização. O mesmo aconteceu a Margot Robbie, que deu vida à boneca Barbie, e não chegou às nomeações.

Ryan Gosling e America Ferrara estão nomeados na representação em papéis secundários e há ainda duas canções nomeadas: "I'm just Ken", que aquele ator vai interpretar ao vivo na cerimónia, e "What was I made for?".

Os dez candidatos ao Óscar de Melhor Filme são "American Fiction", "Anatomia de uma queda", "Barbie", "Os excluídos", "Assassinos da lua das flores", "Maestro", "Oppenheimer", "Vidas passadas", "Pobres criaturas" e "Zona de interesse".

Na categoria de Melhor Longa-Metragem de Animação figuram "O rapaz e a garça", de Hayao Miyazaki, "Nimona", de Nick Bruno e Troy Quane, "Elemental", de Peter Sohn, "Robot Dreams", de Pablo Berger, e "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso", correalizado pelo português Joaquim dos Santos, com Kemp Powers e Justin K. Thompson.

Joaquim dos Santos, que nasceu em Lisboa em 1977 e vive desde a infância nos Estados Unidos, venceu este ano um prémio Annie, de cinema de animação, para melhor realização, juntamente com Powers e Thompson.

Para o Óscar de Melhor Filme Internacional foram selecionados "A sociedade da neve", de J.A. Bayona (Espanha), "Zona de interesse", de Jonathan Glazer (Reino Unido), "A sala de professores", de Ilker Çatak (Alemanha), "Eu Capitão", de Matteo Garrone (Itália), e "Dias perfeitos", do realizador alemão Wim Wenders, candidato pelo Japão.

O filme "20 days in Mariupol", do jornalista Mstyslav Chernov, que relata o cerco a esta cidade ucraniana durante a invasão militar russa, está na categoria de "Melhor Documentário", o que representa a primeira nomeação aos Óscares para a agência noticiosa Associated Press em 178 anos de história.

Esta é a 96.ª edição dos Óscares e a cerimónia vai ser conduzida por Jimmy Kimmel.