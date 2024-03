Iglésias desafia jovens a desenvolver "uma mais apurada consciência política"

O deputado do PS-Madeira à Assembleia da República, Miguel Iglésias, desafiou, esta segunda-feira, os jovens a se tornarem cidadãos "mais activos e exigentes", apontando a importância de desenvolverem uma "melhor consciência crítica, uma mais apurada consciência política e uma mais exigente consciência cívica".

As palavras, deixadas esta manhã na sessão regional do Parlamento dos Jovens, foram dirigidas ao ensino básico, que teve lugar na Assembleia Legislativa da Madeira.

'Viver Abril na Educação: Caminhos para uma Escola Plural e Participativa' foi o tema desta iniciativa, num ano em que se celebram os 50 anos da Revolução do 25 de Abril de 1974.

O parlamentar, sobre este assunto disse: “É a Liberdade que nos permite viver em sociedade sem restrições aos nossos direitos, que nos permite a livre expressão e a imprensa livre, que nos permite a livre circulação e o pensamento livre. A democracia é o outro pilar fundamental da nossa sociedade, que permite a existência de partidos políticos e eleições livres e justas, com as pessoas, os cidadãos, o povo a decidir livremente o seu futuro político, a nível nacional, regional e local”, explicou.

Em nota enviada à comunicação social, é referido que Miguel Iglésias enalteceu aqueles que lutaram pela liberdade e pela democracia e lembrou os atrasos que a ditadura provocou no desenvolvimento estrutural do país, com os quais a governação atual ainda de se debate.

Como deu conta, uma das piores heranças da ditadura foi deixar o país com “taxas de analfabetismo altíssimas, taxas de escolarização baixíssimas, taxas de retenção e abandono vergonhosamente altas até há bem pouco tempo”.

Destacando a educação enquanto direito fundamental básico e universal, com um papel fundamental no desenvolvimento e crescimento de uma sociedade livre e democrática, Iglésias assinalou que nos últimos anos Portugal "tem dado passos significativos para melhorar os níveis de qualificação e formação das gerações mais jovens. Algo que nos tem permitido a superação das metas europeias de redução do abandono escolar precoce, a melhoria das taxas de sucesso dos alunos, o aumento das taxas de escolarização da educação pré-escolar e do ensino secundário e a qualificação dos adultos que não tiveram oportunidade de concluir os seus estudos enquanto jovens", refere a nota enviada.

Adiantou que "entre 2015 e 2022, o abandono escolar precoce sofreu uma queda para mais de metade, passando de 13,7% para 6,0%, sendo que, graças a este percurso, desde 2019, Portugal está abaixo da média da União Europeia, que em 2022 era de 10%".

Na ocasião, o deputado socialista respondeu também às questões colocadas pelos jovens sobre a educação e a situação política actual.

De referir que na sessão regional do Parlamento dos Jovens participam 11 escolas, que se fazem representar por 44 deputados efectivos e 11 suplentes. Posteriormente, serão eleitos para a sessão nacional quatro jovens deputados de duas escolas.