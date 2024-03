Para a IL Madeira os resultados obtidos na Região nestas eleições são "bastante interessantes", com Gonçalo Maia Camelo, o cabeça de lista a destacar a conquista de mais 1500 votos em relação às últimas Legislativas, em 2022.

Destacou também a rejeição da esquerda por parte dos portugueses, e realçou que na Madeira o partido mais penalizado tenha sido o PS.

Contudo não deixou de registar a vitória inequívoca da coligação Madeira Primeiro ao concluir que "os madeirenses não estão muito preocupados ou muito interessados com casos de corrupção e com questões relacionadas com a justiça".

No global nacional congratula que esta é uma "votação que muda o destino do país no sentido que a IL defendia".

Admitiu que o crescimento da IL na Madeira é também motivador no caso de eleições Regionais antecipadas.